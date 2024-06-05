Новости Эстонии
05.06.2024, 17:35

ОДИН ВОПРОС | Зачем мучить детей и заставлять их посещать школу до 12 июня? Учебники сданы, оценки выставлены

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Eesti Ekspress
Не будет ли детям проще пойти в школу за неделю-две до первого сентября, то есть в августе, чем ходить в школу две недели в июне и по сути ничего не делать?
Не будет ли детям проще пойти в школу за неделю-две до первого сентября, то есть в августе, чем ходить в школу две недели в июне и по сути ничего не делать?
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как так получается, что в течение всего учебного года мы слышим жалобы из школ о том, что приходится спешить с учебной программой, а потом наступает конец мая, и занятия заканчивается? И зачем в таком случае нужны каникулы в конце апреля?

И не будет ли детям проще пойти в школу за неделю-две до первого сентября, то есть в августе, чем ходить в школу две недели в июне и по сути ничего не делать?

Отвечает Хеле Лийв-Теллманн, главный специалист в министерстве образования и науки, отвечающий за общее образование:

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