05.06.2024, 17:35
ОДИН ВОПРОС | Зачем мучить детей и заставлять их посещать школу до 12 июня? Учебники сданы, оценки выставлены(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как так получается, что в течение всего учебного года мы слышим жалобы из школ о том, что приходится спешить с учебной программой, а потом наступает конец мая, и занятия заканчивается? И зачем в таком случае нужны каникулы в конце апреля?
И не будет ли детям проще пойти в школу за неделю-две до первого сентября, то есть в августе, чем ходить в школу две недели в июне и по сути ничего не делать?
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