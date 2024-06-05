Новости Эстонии
05.06.2024, 11:37

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня - последний по-летнему теплый день до середины июня

 
Пярнуский пляж. 25 мая 2024 года.
Пярнуский пляж. 25 мая 2024 года.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Во второй половине недели погода будет неустойчивой и прохладной. В верхних слоях атмосферы от Британских островов до Карелии сформируется обширная область пониженного атмосферного давления. В район Балтийского моря начнет поступать влажный воздух, пишет издание Maaleht.

Сегодня, 6 июня, ложбина пониженного давления сместится и на фоне растущего атмосферного давления в первой половине дня небо будет ясным. После обеда небо кое-где затянут облака, вечером в материковой части страны местами возможен дождь. Будет дуть в основном южный и юго-западный ветер, на материке слабый, на побережье - умеренный. Температура воздуха днем 22-26 градусов, на открытом побережье до 20 градусов.

В ночь на четверг ожидается небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и туман. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 2-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8-15, на побережье местами до 17 градусов.

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