ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня - последний по-летнему теплый день до середины июня

Сегодня, 6 июня, ложбина пониженного давления сместится и на фоне растущего атмосферного давления в первой половине дня небо будет ясным. После обеда небо кое-где затянут облака, вечером в материковой части страны местами возможен дождь. Будет дуть в основном южный и юго-западный ветер, на материке слабый, на побережье - умеренный. Температура воздуха днем 22-26 градусов, на открытом побережье до 20 градусов.