Рейтинги: поддержка EKRE снижается пятую неделю. 60% граждан недовольны работой правительства и премьер-министра

Поддержка Isamaa с начала апреля сохраняется на уровне 27-28%. Поддержка Партии реформ остается близкой к 19% в течение последних четырех недель. А вот популярность EKRE за пять недель снизилась на 3,8 процентных пункта, передает rus.err.

За тройкой лидеров следуют соцдемы (14,2%), центристы (12%) и Eesti 200 (6,1%). „Правых“ поддерживают 3,9%, „зеленых“ и иные партии - около 1%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 39,2% респондентов, а оппозиционные (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 54,3%.

На графике: рейтинг партий 13.05.24 - 1.06.24

На графике: распределение мест в Рийгикогу, если бы выборы состоялись 01.06.2024

Согласно последнему опросу Norstat, по оценке 60% респондентов, правительство делает свою работу „плохо“ или „скорее плохо“. 34% сказали, что „очень хорошо“ или „скорее хорошо“, а еще 6% затруднились с ответом.

Что касается оценки деятельности премьер-министра, то респондентам был задан вопрос: „Одобряете или не одобряете вы то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра?“ 61% опрошенных ответили „не одобряю“, 29% — „одобряю“, остальные затруднились с ответом.

На графике: динамика изменения негативного рейтинга правительства (красная линия) и премьер-министра Каи Каллас (желтая линия).