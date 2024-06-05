Убийство 15-летней девочки глубоко потрясло Финляндию. Стали известны подробности о прошлом преступника

В финском городе Валкеакоски 15-летняя девочка отмечала с друзьями окончание учебного года, ночевать домой не вернулась. Ее тело нашли в лесу, она была изнасилована. Подозреваемый в убийстве арестован, как выяснилось, его поведение и раньше вызывало подозрение.