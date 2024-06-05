05.06.2024, 15:30
Убийство 15-летней девочки глубоко потрясло Финляндию. Стали известны подробности о прошлом преступника
ФОТО: Kalle Parkkinen / LEHTIKUVA / SIPA
В финском городе Валкеакоски 15-летняя девочка отмечала с друзьями окончание учебного года, ночевать домой не вернулась. Ее тело нашли в лесу, она была изнасилована. Подозреваемый в убийстве арестован, как выяснилось, его поведение и раньше вызывало подозрение.
Как пишет издание Iltalehti, произошедшее в городе Валкеакоски убийство глубоко потрясло финское общество. В голове многих людей не укладывается, как можно было совершить столь тяжкое преступление, оборвавшее жизнь школьницы.
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