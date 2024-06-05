ЧП и криминал
05.06.2024, 15:30

Убийство 15-летней девочки глубоко потрясло Финляндию. Стали известны подробности о прошлом преступника

 
К обочине дороги люди принесли цветы и свечи. Девочку-подростка изнасиловали и убили в этом лесу.
К обочине дороги люди принесли цветы и свечи. Девочку-подростка изнасиловали и убили в этом лесу.
ФОТО: Kalle Parkkinen / LEHTIKUVA / SIPA

В финском городе Валкеакоски 15-летняя девочка отмечала с друзьями окончание учебного года, ночевать домой не вернулась. Ее тело нашли в лесу, она была изнасилована. Подозреваемый в убийстве арестован, как выяснилось, его поведение и раньше вызывало подозрение.

Как пишет издание Iltalehti, произошедшее в городе Валкеакоски убийство глубоко потрясло финское общество. В голове многих людей не укладывается, как можно было совершить столь тяжкое преступление, оборвавшее жизнь школьницы.

В пятницу, 24 мая, в местной школе у учеников 9-го класса был выпускной бал, вечером празднование продолжилось. Около полуночи девочка, о которой идет речь, сказала друзьям, что идет домой. Последнее сообщение в Snapchat она отправила в 00.30.

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