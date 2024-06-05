Промышленные предприятия произвели за месяц на 4,7% меньше продукции. Почему?

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что в апреле объем промышленной продукции сократился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности: „Третий месяц подряд производство в обрабатывающей промышленности в годовом сравнении сокращается примерно на 6%“.

В апреле среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (12,9%), производстве изделий из металла (11,5%), электрооборудования (13,5%), а также компьютеров и электронного оборудования (13%). Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в производстве продуктов питания (5%) и сланцевого масла (12,7%).

В апреле на внешнем рынке было продано 67,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с апрелем 2023 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности сократилась в апреле этого года на 6% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 10%, продажа продукции на экспорт — на 3,9%.

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