Трое детей на велосипедах столкнулись друг с другом, один попал в больницу

В 00.46 произошло дорожное происшествие в Хаапсалу у дома по улице Пости, 42. 16-летний юноша, находясь за рулем мотоцикла Aprilia SX125, потерял управление, врезался в бордюр и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 13.30 произошло дорожное происшествие в Тарту около дома по улице Кастани, 42. 20-летняя женщина, выезжая на легковом автомобиле Subaru Impreza с закрытого двора, не уступила дорогу 10-летнему мальчику, ехавшему на велосипеде по велосипедной дорожке. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16.14 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Пярнускому шоссе, 48-а, где упала 18-летняя женщина, ехавшая на электросамокате Tuul. Женщину доставили в больницу.

В 17.28 произошло дорожное происшествие в Йыгева около дома по Лепику, 3. 65-летний мужчина, поворачивая направо на легковом автомобиле Subaru XV, наехал на 47-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде. Велосипедистку доставили в больницу.

В 18.20 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Кийли. В поселке Кийли на тротуаре столкнулись три велосипедиста, мальчики 11, 12 и 13 лет. В результате столкновения велосипедисты упали, 12-летнего мальчика доставили в больницу.

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