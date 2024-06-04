04.06.2024, 21:40
В случае избрания Юри Ратаса в Европарламент его место в Рийгикогу отойдет центристам. Кому именно?
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Юри Ратас, избранный в парламент по списку Центристской партии (недавно он покинул центристов и вступил в партию Isamaa) имеет реальные шансы пройти в Европарламент. В случае переезда Ратаса в Брюссель, его мандат члена Рийгикогу вновь перейдет к Центристской партии.
Замещающим членом в Рийгикогу для Юри Ратаса является мэр Маарду Владимир Архипов.
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