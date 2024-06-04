За два дня на выборах в Европарламент проголосовали около 60 000 избирателей. Где голосуют наиболее активно?

Наиболее активно голосование идет в Таллинне, где свой голос отдали 8,8% избирателей. Далее идут Тарту (8,6%) и Хийуский уезд (6,6%). Всего по Эстонии проголосовали 5,8% граждан, имеющих право голоса.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 8 июня. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер с доступом к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID и PIN-коды.

До четверга с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов с 12:00 до 20:00 открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee .

На выборах в Европейский парламент в Эстонии только один избирательный округ, охватывающий всю страну. Иными словами, все избирательные участки страны открыты для всех избирателей вне зависимости от их зарегистрированного места жительства.

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