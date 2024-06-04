Экономика
04.06.2024, 20:25

Популярная сеть бытовой техники испытывает трудности. Закрылись три магазина, налоговая задолженность превышает 300 000

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В ноябре 2022 года предприятие Expert, торгующее бытовой электроникой, открыло новый магазин в торговом центре „Ярве“.
В ноябре 2022 года предприятие Expert, торгующее бытовой электроникой, открыло новый магазин в торговом центре „Ярве“.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сеть магазинов Expert по продаже бытовой техники и электроники должна Налогово-таможенному департаменту более 300 000 евро, пишет Delfi Ärileht.

Как стало известно Delfi, предприятие планирует закрыть в Эстонии все магазины, в которых торговля ведется традиционных образом. На сегодняшний день у Expert имеется в Эстонии пять офлайн-магазинов - в Таллинне в торговом центре „Ярве“, в также в Йыхви, Кохтла-Ярве, Вильянди и Рапла, кроме того имеется онлайн-магазин.

По данным экономического издания Äripäev, предприятие Expert уже закрыло магазины в Таллинне, Рапла и Кохтла-Ярве. Собственник сети магазинов Ардо Краав не горит желанием комментировать этот факт. По его словам, в настоящее время продолжается судебный спор. „Если будет принято соответствующее решение, то, возможно, магазины откроются уже через три дня. На данный момент это конфиденциальная информация“, - сказал он Äripäev.

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