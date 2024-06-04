04.06.2024, 20:25
Популярная сеть бытовой техники испытывает трудности. Закрылись три магазина, налоговая задолженность превышает 300 000(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сеть магазинов Expert по продаже бытовой техники и электроники должна Налогово-таможенному департаменту более 300 000 евро, пишет Delfi Ärileht.
Как стало известно Delfi, предприятие планирует закрыть в Эстонии все магазины, в которых торговля ведется традиционных образом. На сегодняшний день у Expert имеется в Эстонии пять офлайн-магазинов - в Таллинне в торговом центре „Ярве“, в также в Йыхви, Кохтла-Ярве, Вильянди и Рапла, кроме того имеется онлайн-магазин.
Уже заказано?