Популярная сеть бытовой техники испытывает трудности. Закрылись три магазина, налоговая задолженность превышает 300 000

Как стало известно Delfi, предприятие планирует закрыть в Эстонии все магазины, в которых торговля ведется традиционных образом. На сегодняшний день у Expert имеется в Эстонии пять офлайн-магазинов - в Таллинне в торговом центре „Ярве“, в также в Йыхви , Кохтла-Ярве , Вильянди и Рапла , кроме того имеется онлайн-магазин.

По данным экономического издания Äripäev, предприятие Expert уже закрыло магазины в Таллинне, Рапла и Кохтла-Ярве. Собственник сети магазинов Ардо Краав не горит желанием комментировать этот факт. По его словам, в настоящее время продолжается судебный спор. „Если будет принято соответствующее решение, то, возможно, магазины откроются уже через три дня. На данный момент это конфиденциальная информация“, - сказал он Äripäev.