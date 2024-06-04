ФОТО | Смотрите, как преобразилась столичная Ратушная площадь

Это многоярусное и богатое видами сообщество, включающее в себя лиственные деревья и кустарники, такие как ирга, ива, различные виды шиповника и гортензий. Также парк украшает несколько сортов многолетников, в числе которых — манжетка, буквица, душица и несколько видов мяты. Высажены и однолетние растения — вербена, рудбекия и космея дваждыперистая.

На то, чтобы вырасти такими, как мы привыкли их видеть, саженцам потребуется время до июля-августа, объяснил старейшина района Кесклинн Сандер Андла. „Мы будем заботиться о растениях всё лето, красота и пышность придут постепенно. Когда осенью парк уберут с площади, растения, в свою очередь, будут пересажены в зеленые зоны и парки, где смогут и дальше расти и делать город зеленее“, — сказал старейшина района.

Авторы концепции парка — архитектор и городской планировщик Анн Кристийн Энтсон и ландшафтный дизайнер Ханнес Аава из отдела градостроительства Центра стратегического управления Таллинна. В этом году летний парк также немного обновили.

„На основе обратной связи организаторов крупных мероприятий и посетителей было изменено расположение модулей, чтобы в летнем парке помещалось больше людей. Также вместо установленных на площади плетеных стульев были заказаны новые, поскольку предыдущие оказались не столь прочны, как мы надеялись“, — сказала Энтсон.

В обновленном летнем парке пройдет не одно мероприятие начинающихся в эту пятницу 42-х Дней Старого города Таллинна. „Здорово, что парк обустроили именно к этому времени. В рамках Дней Старого города на Ратушной площади можно будет увидеть и венгерское уличное представление, и зрелищный кукольный театр, и напряженный конкурс чтецов, и уличные танцы“, — добавил старейшина района Кесклинн.

Временный парк на Ратушной площади будет открыт до конца сентября.