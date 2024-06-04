Новости Эстонии
04.06.2024, 18:19

ФОТО | Смотрите, как преобразилась столичная Ратушная площадь

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Парк на Ратушной площади
Парк на Ратушной площади
ФОТО: Гоуправа

Временный летний парк, созданный на таллиннской Ратушной площади летом прошлого года, в очередной раз занял почетное место на главной площади города. На сегодняшний день там завершена и посадка растений. Всего в ящиках в этом году растет 38 видов.

Это многоярусное и богатое видами сообщество, включающее в себя лиственные деревья и кустарники, такие как ирга, ива, различные виды шиповника и гортензий. Также парк украшает несколько сортов многолетников, в числе которых — манжетка, буквица, душица и несколько видов мяты. Высажены и однолетние растения — вербена, рудбекия и космея дваждыперистая.

На то, чтобы вырасти такими, как мы привыкли их видеть, саженцам потребуется время до июля-августа, объяснил старейшина района Кесклинн Сандер Андла. „Мы будем заботиться о растениях всё лето, красота и пышность придут постепенно. Когда осенью парк уберут с площади, растения, в свою очередь, будут пересажены в зеленые зоны и парки, где смогут и дальше расти и делать город зеленее“, — сказал старейшина района.

Авторы концепции парка — архитектор и городской планировщик Анн Кристийн Энтсон и ландшафтный дизайнер Ханнес Аава из отдела градостроительства Центра стратегического управления Таллинна. В этом году летний парк также немного обновили.

„На основе обратной связи организаторов крупных мероприятий и посетителей было изменено расположение модулей, чтобы в летнем парке помещалось больше людей. Также вместо установленных на площади плетеных стульев были заказаны новые, поскольку предыдущие оказались не столь прочны, как мы надеялись“, — сказала Энтсон.

В обновленном летнем парке пройдет не одно мероприятие начинающихся в эту пятницу 42-х Дней Старого города Таллинна. „Здорово, что парк обустроили именно к этому времени. В рамках Дней Старого города на Ратушной площади можно будет увидеть и венгерское уличное представление, и зрелищный кукольный театр, и напряженный конкурс чтецов, и уличные танцы“, — добавил старейшина района Кесклинн.

Временный парк на Ратушной площади будет открыт до конца сентября.

Летом и осенью прошлого года Стокгольмский институт окружающей среды (SEI) проводил исследование по использованию таллиннской Ратушной площади, показавшее, что парк исполнил цель оживить Старый город и создать пространство, свободное от потребления. Как местные жители, так и туристы дали позитивную обратную связь и ожидали возвращения парка. Для посетителей он сделал летом Ратушную площадь местом встречи и отдыха, где приятно посидеть и расслабиться. Также временный парк на Ратушной площади был номинирован на ежегодную премию Эстонского союза ландшафтных архитекторов.

Временный парк был создан на Ратушной площади в прошлом году в рамках проекта Зеленой столицы Европы „Зеленый след“. Проект объединяет в себе меры, направленные на повышение качества зеленых зон, появление в городе нового озеленения, поддержку формирования городских зеленых сетей и испытание инновационных градостроительных решений.

В его рамках планируется создать на пересечении улиц Татари и Уус-Татари временный сквер с зеленой зоной. Поскольку на территории имеется большое количество подземных трасс, сквер будет находиться в точности в свободном пространстве между их охранными зонами. Подземное размещение коммуникаций будет также обозначено на поверхности земли, поэтому зеленую зону называют „трассовым парком“.

Парк на Ратушной площади

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