Рейд Департамента транспорта: половина проверенных автомобильных магазинов продают сомнительный товар(4)
Подразделение надзора Департамента транспорта Эстонии провело контрольный рейд в Вильянди и Тарту. В течение двух дней проверялись магазины, торгующие моторными транспортными средствами, запчастями и дополнительным оборудованием. В магазинах обнаружены товары, котрые не соответсвуют требованиям и которые запрещено использовать на дорогах общего пользования, пишет Delfi Ärileht.
Всего проверили десять магазинов, в пяти из которых выявили недостатки, в отношении которых для выяснения обстоятельств предстоит провести дополнительные процессуальные действия. Учитывая время года, основное внимание было уделено электровелосипедам, мопедам и мотоциклам. Проверялись также имеющиеся в продаже запчасти: зеркала для мотоциклов, световое оборудование транспортных средств, компоненты тормозной системы и детали выхлопной системы.