Экономика
05.06.2024, 08:38

Рейд Департамента транспорта: половина проверенных автомобильных магазинов продают сомнительный товар

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Проверка Департамента транспорта Эстонии.
Проверка Департамента транспорта Эстонии.
ФОТО: Erakogu

Подразделение надзора Департамента транспорта Эстонии провело контрольный рейд в Вильянди и Тарту. В течение двух дней проверялись магазины, торгующие моторными транспортными средствами, запчастями и дополнительным оборудованием. В магазинах обнаружены товары, котрые не соответсвуют требованиям и которые запрещено использовать на дорогах общего пользования, пишет Delfi Ärileht.

Всего проверили десять магазинов, в пяти из которых выявили недостатки, в отношении которых для выяснения обстоятельств предстоит провести дополнительные процессуальные действия. Учитывая время года, основное внимание было уделено электровелосипедам, мопедам и мотоциклам. Проверялись также имеющиеся в продаже запчасти: зеркала для мотоциклов, световое оборудование транспортных средств, компоненты тормозной системы и детали выхлопной системы.

„Основной выявленный недостаток - отсутствие маркировки подтверждения типа. Использование таких изделий на дорогах общего пользования не допускается, так как изделие может не соответствовать требованиям. Кроме того, неизвестно, как именно было изготовлено изделие, прошло ли оно предварительные испытания“, - сказал Роберт Римм, возглавляющий в Департаменте транспорта подразделение надзора за транспортными средствами.

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