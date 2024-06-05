Рейд Департамента транспорта: половина проверенных автомобильных магазинов продают сомнительный товар

Всего проверили десять магазинов, в пяти из которых выявили недостатки, в отношении которых для выяснения обстоятельств предстоит провести дополнительные процессуальные действия. Учитывая время года, основное внимание было уделено электровелосипедам, мопедам и мотоциклам. Проверялись также имеющиеся в продаже запчасти: зеркала для мотоциклов, световое оборудование транспортных средств, компоненты тормозной системы и детали выхлопной системы.