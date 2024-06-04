Российская пара выиграла в третьем круге „Ролан Гаррос“ у эстонской и норвежской теннисисток

В первом сете Нил и Эйкери проиграли пять геймов подряд, выигрывая со счетом 3:1. В начале второго сета эстонско-норвежская пара выигрывала со счетом 2:1, но и российская пара снова выиграла пять геймов подряд.

Россиянки один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эйкери/Нил два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

25-летняя Нил, выступавшая под эстонским флагом, впервые вышла в третий раунд „Ролан Гаррос“.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 в парном разряде Мирра Андреева и Вера Звонарёва встретятся с победительницами матча Лейлы Фернандес (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия) против Марты Костюк (Украина) и Елены-Габриэлы Русе (Румыния).

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