ФОТО | Президент Алар Карис провозгласил Год книги

Президент Эстонии Алар Карис во вторник встретился с членами главного комитета Года книги Эстонии, возглавляемого министром культуры Хейди Пурга и министром образования и науки Кристиной Каллас, и стал патроном Года эстонской книги.

„Эстонская нация возникла благодаря книгам и письменности. Уже в XIX веке уровень грамотности эстонцев превышал 90 процентов, грамотные люди были творцами нашей нации и самобытности, а также инициаторами традиции певческих праздников. Поэтому 500-летие Эстонской книги является значимой и важной вехой для нашего народа и страны“, - сказал президент Карис.

Глава государства выразил надежду, что в этом году мы вместе сможем задуматься о роли книги, важности чтения, вопросах понимания и анализа текста, роли разума и духовности в более широком смысле. Он признал, что чтение, особенно на эстонском языке, снижается во многих возрастных и социальных группах.

„Утеря навыка чтения также снижает способность выражать свои мысли. Однако именно здесь начинаются многие сегодняшние проблемы, как на уровне стран, так и на уровне человеческих отношений. 500-летие со дня рождения эстонской книги дает нам всем стимул задуматься над этими вопросами“, - сказал глава государства.

В 2025 году исполнится 500 лет со дня выхода в свет первой книги на эстонском языке. В рамках Года эстонской книги, который пройдет с 30 января 2025 года по 14 марта 2026 года, крупный юбилей эстонской книги и эстонской письменности будет отмечаться различными выставками и мероприятиями.

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