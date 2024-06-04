Новости Эстонии
04.06.2024, 19:10

Таллинн готовится к волне увольнений. Осиновский: учреждения должны представить планы сокращений до 1 сентября

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Евгений Осиновский
Евгений Осиновский
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На вступлении в должность нового городского правительства Таллинна громко говорили о развале „коррумпированной пищевой цепочки Центристской партии“. Мэр Евгений Осиновский объяснил, что было сделано за последние несколько месяцев и какие сокращения ждут учреждения.

Осиновский начал с того, что городские власти, конечно, не основывают свои сокращения на партийной принадлежности. Однако он отметил, что в городской системе есть должности, которые в основном занимают представители Центристской партии, необходимость которых можно подвергнуть сомнению.

Новое городское правительство Таллинна за последние несколько месяцев предприняло несколько заметных сокращений, в том числе закрыло городские СМИ и спортшколу и отозвало совет стоматологической клиники. По словам Осиновского, остальные предложения по сокращению должностей пока находятся в разработке. „Например, думаем объединить более мелкие учреждения, в результате чего сократится бюрократия“, - рассказал он планируемых переменах.

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