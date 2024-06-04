04.06.2024, 19:10
Таллинн готовится к волне увольнений. Осиновский: учреждения должны представить планы сокращений до 1 сентября(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
На вступлении в должность нового городского правительства Таллинна громко говорили о развале „коррумпированной пищевой цепочки Центристской партии“. Мэр Евгений Осиновский объяснил, что было сделано за последние несколько месяцев и какие сокращения ждут учреждения.
Осиновский начал с того, что городские власти, конечно, не основывают свои сокращения на партийной принадлежности. Однако он отметил, что в городской системе есть должности, которые в основном занимают представители Центристской партии, необходимость которых можно подвергнуть сомнению.
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