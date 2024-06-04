„Перестройка всей системы городу не под силу“. Наводнение в Пярну отступило, но проблема остается

Вчера (3.06) в 17.25 спасатели получили сообщение, что в центре Пярну на улице Лай, а также на перекрестке рядом с автовокзалом и торговым центром Port Artur из-за сильного ливня случилось наводнение. В течение часа выпало около 35 миллиметров осадков, из-за чего в водный плен попали как люди, так и автомобили.