04.06.2024, 21:15
„Перестройка всей системы городу не под силу“. Наводнение в Пярну отступило, но проблема остается(1)
Вчера (3.06) в 17.25 спасатели получили сообщение, что в центре Пярну на улице Лай, а также на перекрестке рядом с автовокзалом и торговым центром Port Artur из-за сильного ливня случилось наводнение. В течение часа выпало около 35 миллиметров осадков, из-за чего в водный плен попали как люди, так и автомобили.
По словам местных жителей, дождевая вода в некоторых местах поднялась настолько высоко, что доходила до колен. Как сообщило Агентство по окружающей среде, за данные сутки выпало в общей сложности 52,5 мм осадков, что составляет в Пярну 67% месячной нормы осадков для июня.
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