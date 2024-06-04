Bolt и Инспекция по защите данных достигли соглашения: водители снова могут оценивать клиентов
Водители Bolt долгое время не могли оценить клиентов, поскольку Инспекцию по защите данных такая возможность не устраивала. Теперь стороны достигли соглашения, пишет Delfi Ärileht.
Юридический советник Bolt Eesti Кристьян Окас подтвердил Delfi Ärileht, что соглашение достигнуто. „Мы уже некоторое время работаем с Инспекцией по защите данных, чтобы предоставить им дополнительную информацию об обработке данных в связи с нашей функцией Rider Rating (оценивание клиентов - ред.)“, — рассказал он. „В ходе расследования мы временно приостановили эту функцию по требовании инспекции, одновременно работая над тем, чтобы найти общее понимание вопроса“, — добавил он.
По словам Окаса, после решения всех заявленных до этого проблем Инспекция по защите данных осталась удовлетворена деятельностью Bolt по обработке данных, и в результате водители могут продолжать использовать эту функцию.
Впрочем, пассажирам не нужно беспокоиться о том, что их данные попадут в руки водителей. „Недавно мы обновили наше уведомление о конфиденциальности для клиентов, чтобы повысить прозрачность. Мы добавили подробную информацию о том, как Bolt обрабатывает персональные данные, включая информацию о рейтингах. Мы также более подробно описали, какие данные и почему мы собираем и обрабатываем и как долго их храним“, — пояснил Окас.
По его словам, Bolt сосредоточен на стремлении соблюдать стандарты и требования защиты персональных данных и продолжает серьезно относиться к конфиденциальности и безопасности персональных данных водителей и пассажиров.
Bolt был готов идти в суд
Спор между компанией Bolt и Инспекцией по защите личных данных возник в начале 2022 года. До тех пор водители Bolt могли оценивать клиентов после поездки по пятибалльной шкале. Однако это не понравилось Инспекции по защите данных, и Bolt временно приостановил эту опцию.
В ноябре прошлого года Bolt был готов обратиться в суд, но слушание было отменено, поскольку стороны решили попытаться достичь внесудебного урегулирования.
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