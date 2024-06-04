Bolt и Инспекция по защите данных достигли соглашения: водители снова могут оценивать клиентов

Юридический советник Bolt Eesti Кристьян Окас подтвердил Delfi Ärileht, что соглашение достигнуто. „Мы уже некоторое время работаем с Инспекцией по защите данных, чтобы предоставить им дополнительную информацию об обработке данных в связи с нашей функцией Rider Rating (оценивание клиентов - ред.)“, — рассказал он. „В ходе расследования мы временно приостановили эту функцию по требовании инспекции, одновременно работая над тем, чтобы найти общее понимание вопроса“, — добавил он.

По словам Окаса, после решения всех заявленных до этого проблем Инспекция по защите данных осталась удовлетворена деятельностью Bolt по обработке данных, и в результате водители могут продолжать использовать эту функцию.

Впрочем, пассажирам не нужно беспокоиться о том, что их данные попадут в руки водителей. „Недавно мы обновили наше уведомление о конфиденциальности для клиентов, чтобы повысить прозрачность. Мы добавили подробную информацию о том, как Bolt обрабатывает персональные данные, включая информацию о рейтингах. Мы также более подробно описали, какие данные и почему мы собираем и обрабатываем и как долго их храним“, — пояснил Окас.

По его словам, Bolt сосредоточен на стремлении соблюдать стандарты и требования защиты персональных данных и продолжает серьезно относиться к конфиденциальности и безопасности персональных данных водителей и пассажиров.

Bolt был готов идти в суд

Спор между компанией Bolt и Инспекцией по защите личных данных возник в начале 2022 года. До тех пор водители Bolt могли оценивать клиентов после поездки по пятибалльной шкале. Однако это не понравилось Инспекции по защите данных, и Bolt временно приостановил эту опцию.

В ноябре прошлого года Bolt был готов обратиться в суд, но слушание было отменено, поскольку стороны решили попытаться достичь внесудебного урегулирования.

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