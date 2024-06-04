Рийгикогу принял закон, касающийся семейных врачей. Что изменится?

Касса здоровья получит возможность перенаправлять пациента, оставшегося без семейного врача, в другой не достигший максимального числа пациентов список, зона обслуживания которого покрывает место проживания пациента. Помимо этого, в интересах обеспечения правовой ясности вместо понятия „общая врачебная помощь“ в закон будет внесено новое понятие „помощь семейного врача“; в использование также будет введено понятие „центра здоровья“, что даст центрам семейных врачей возможность взять на себя бо́льшую региональную ответственность.

Также будет создана возможность в случае определенных диагнозов предоставлять право на продажу лекарств, не имеющих разрешения на продажу, чтобы обеспечить бесперебойную доступность в Эстонии лекарственных средств, необходимых для здоровья человека или животного.

В ходе второго чтения в законопроект был внесен ряд поправок. В первую очередь они касаются государственных пошлин на табачные изделия. В законопроект также было внесено изменение, согласно которому стоматологи наравне с врачами смогут совместно со стоматологами-специалистами оказывать специализированную врачебную помощь в соответствии со своими компетенциями и опытом.

За инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в другие законы проголосовали 65 членов Рийгикогу.

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