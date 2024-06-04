Полиция ищет 29-летнюю женщину, уклоняющуюся от правосудия

Женщина уклоняется от исполнения постановления суда, согласно которому она должна отбывать наказание за преступления против собственности личности.

Ее рост 165 см, телосложение крепкое, глаза зеленые, волосы темные.

Если кто-то видел изображенную на фото женщину или знает ее местонахождение, сообщите об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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