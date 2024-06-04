ФОТО | Грозовой шторм причинил серьезный ущерб: молния ударила в башню церкви и крышу детского сада

Молния ударила в башню церкви Святого Лаврентия в Куусалу (Эстонская евангелическо-лютеранская церковь ) в прошлую среду (29.05). Как рассказал пастор церкви Яанус Ялакас, он начал подозревать неладное, когда в полдень четверга не зазвонили колокола. В пятницу органный мастер церкви Тоомас Мяэвяли отправился выяснить в чем дело и обнаружил, что молния ударила в прожектор, освещавший башню.

„Десять лет назад у нас в приходском доме случился пожар, с тех пор у меня сердечная аритмия. Если бы и на сей раз что-то загорелось, я бы этого не пережил. Слава Богу, в этот раз нас поразила только молния“, - сказал Ялакас изданию Maaleht.