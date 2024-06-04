04.06.2024, 19:33
ФОТО | Грозовой шторм причинил серьезный ущерб: молния ударила в башню церкви и крышу детского сада
ФОТО:
Уже которую неделю по всей Эстонии гремят грозы. Удары молнии пришлись и по линиям электропередачи, и по домам, и по деревьям. Молния поразила также башню церкви в Куусалу (Харьюмаа).
Молния ударила в башню церкви Святого Лаврентия в Куусалу (Эстонская евангелическо-лютеранская церковь) в прошлую среду (29.05). Как рассказал пастор церкви Яанус Ялакас, он начал подозревать неладное, когда в полдень четверга не зазвонили колокола. В пятницу органный мастер церкви Тоомас Мяэвяли отправился выяснить в чем дело и обнаружил, что молния ударила в прожектор, освещавший башню.
Уже заказано?