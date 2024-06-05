Новости Эстонии
05.06.2024, 21:35

Маски, оружие и окровавленные рубашки. Студент-медик ТУ напугал однокурсников жестким перформансом

 
Однокурсники недовольны: почему ограничились выговором?
Alma mater студентов-медиков - Biomeedikum. К огорчению многих студентов, молодой человек, напугавший окружающих во время онлайн-лекции в апреле, продолжает там обучение
Alma mater студентов-медиков - Biomeedikum. К огорчению многих студентов, молодой человек, напугавший окружающих во время онлайн-лекции в апреле, продолжает там обучение
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Студент второго курса медицинского факультета посреди онлайн-лекции выдал себя за вооруженного бандита. Вмешалась и полиция. Хотя представители медицинской сферы посчитали, что молодому человеку следует указать на дверь, проректор Тартуского университета ограничился выговором.

Публичное обращение некоторых студентов к проректору Тартуского университета дошло до Delfi. Неизвестно, сколько студентов за ним стоит. Они остались анонимными.

В обращении описано, что сделал молодой человек 26 апреля во время вебинара по основам общения и здорового поведения. Однокурсники наблюдали за происходящим по видеосвязи. „Во время семинара указанный человек разъезжал на машине, много курил и размахивал пистолетом. В какой-то момент к нему присоединился друг, после чего они надели маски и взяли в руки пистолеты побольше. Они вышли из машины и через несколько минут вернулись с „окровавленными“ рубашками“.

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