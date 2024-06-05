05.06.2024, 21:35
Маски, оружие и окровавленные рубашки. Студент-медик ТУ напугал однокурсников жестким перформансом
Однокурсники недовольны: почему ограничились выговором?
ФОТО: | Delfi Meedia
Студент второго курса медицинского факультета посреди онлайн-лекции выдал себя за вооруженного бандита. Вмешалась и полиция. Хотя представители медицинской сферы посчитали, что молодому человеку следует указать на дверь, проректор Тартуского университета ограничился выговором.
Публичное обращение некоторых студентов к проректору Тартуского университета дошло до Delfi. Неизвестно, сколько студентов за ним стоит. Они остались анонимными.
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