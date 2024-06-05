Маски, оружие и окровавленные рубашки. Студент-медик ТУ напугал однокурсников жестким перформансом

В обращении описано, что сделал молодой человек 26 апреля во время вебинара по основам общения и здорового поведения. Однокурсники наблюдали за происходящим по видеосвязи. „Во время семинара указанный человек разъезжал на машине, много курил и размахивал пистолетом. В какой-то момент к нему присоединился друг, после чего они надели маски и взяли в руки пистолеты побольше. Они вышли из машины и через несколько минут вернулись с „окровавленными“ рубашками“.