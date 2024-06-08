Масштабные планы воплотятся в жизнь вблизи Таллинна. Застройщики рискнули построить жилой район в чистом поле

Волость Саку расположена всего в получасе езды на электричке от Таллинна. В волости давно ведется строительство объектов недвижимости, но возводятся они только в одной части. Теперь дошла очередь и до другой части волости, до которой до сих пор не доходили руки застройщиков. Подробно о новом жилом районе Delfi Ärileht рассказал руководитель проекта фирмы-застройщика Estera, в прошлом известный баскетболист Райн Коорт.