08.06.2024, 21:30
Масштабные планы воплотятся в жизнь вблизи Таллинна. Застройщики рискнули построить жилой район в чистом поле(9)
Бизнесмены, бывшие собственники Graanul Invest, решили заняться сферой недвижимости. Грандиозные планы связаны с Латвией, но и имеющий отношение к Эстонии план не менее масштабен: в строительство совершенно новой жилой среды будет вложено более 250 миллионов евро, пишет издание Delfi Ärileht.
Волость Саку расположена всего в получасе езды на электричке от Таллинна. В волости давно ведется строительство объектов недвижимости, но возводятся они только в одной части. Теперь дошла очередь и до другой части волости, до которой до сих пор не доходили руки застройщиков. Подробно о новом жилом районе Delfi Ärileht рассказал руководитель проекта фирмы-застройщика Estera, в прошлом известный баскетболист Райн Коорт.
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