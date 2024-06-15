Новости Эстонии
15.06.2024, 11:30

„Меня постоянно бьет током“. Линии электропередач в буквальном смысле поставили под напряжение фермерский загон для скота

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Артур Муруметс рад, что у него нет сердечного заболевания, поэтому удар током на скотном дворе пока не опасен для жизни
Артур Муруметс рад, что у него нет сердечного заболевания, поэтому удар током на скотном дворе пока не опасен для жизни
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Ничего не подозревавший человек, который жаловался Elektrilevi на удар электрическим током, не знал, что сам нарушил закон, поскольку не читал брошюру, информирующую об ограничениях под линией высокого напряжения.

Опытный животновод Артур Муруметс регулярно получает удар током от забора, окружающего его пастбище. „Удар током, который я получаю от загона для скота, сильнее, чем статическое электричество, например, от двери автомобиля, но слабее, чем тот, который вы получаете от розетки в комнате“, - говорит Муруметс. Источник тока был понятен: пастбище Муруметса пересекает линия высокого напряжения, но фермер не знал, как ток попадет в ограждение для скота из металлических модулей, если ограждение не имеет ни одной точки контакта с проводами. Тогда он подумал, что поражение электрическим током может указывать на неисправность в линиях электропередач и решил позвонить в Elektrilevi, чтобы сообщить о проблеме.

„На инфолинии мне казали, что, да, там можно получить удар током, и это нормально! Меня попросили быть осторожным, а также сказали, что при наличии порока сердца это может быть опасно для жизни. Кроме того, мне посоветовали не строить длинные заграждения“, - вспоминает Муруметс. „Поскольку, насколько мне известно, нигде не упоминалось о том, что ток передается в заграждения таким образом, я подумал, что об этом важно проинформировать общественность“, - сказал он.

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