„Меня постоянно бьет током“. Линии электропередач в буквальном смысле поставили под напряжение фермерский загон для скота

Опытный животновод Артур Муруметс регулярно получает удар током от забора, окружающего его пастбище. „Удар током, который я получаю от загона для скота, сильнее, чем статическое электричество, например, от двери автомобиля, но слабее, чем тот, который вы получаете от розетки в комнате“, - говорит Муруметс. Источник тока был понятен: пастбище Муруметса пересекает линия высокого напряжения, но фермер не знал, как ток попадет в ограждение для скота из металлических модулей, если ограждение не имеет ни одной точки контакта с проводами. Тогда он подумал, что поражение электрическим током может указывать на неисправность в линиях электропередач и решил позвонить в Elektrilevi, чтобы сообщить о проблеме.