„Меня постоянно бьет током“. Линии электропередач в буквальном смысле поставили под напряжение фермерский загон для скота(5)
Ничего не подозревавший человек, который жаловался Elektrilevi на удар электрическим током, не знал, что сам нарушил закон, поскольку не читал брошюру, информирующую об ограничениях под линией высокого напряжения.
Опытный животновод Артур Муруметс регулярно получает удар током от забора, окружающего его пастбище. „Удар током, который я получаю от загона для скота, сильнее, чем статическое электричество, например, от двери автомобиля, но слабее, чем тот, который вы получаете от розетки в комнате“, - говорит Муруметс. Источник тока был понятен: пастбище Муруметса пересекает линия высокого напряжения, но фермер не знал, как ток попадет в ограждение для скота из металлических модулей, если ограждение не имеет ни одной точки контакта с проводами. Тогда он подумал, что поражение электрическим током может указывать на неисправность в линиях электропередач и решил позвонить в Elektrilevi, чтобы сообщить о проблеме.