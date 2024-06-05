ЧП и криминал
05.06.2024, 16:47

Полиция нашла пропавшего в Нарве мужчину

 
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid

Полиция просила во вторник помощи в поисках 41-летнего Константина, который ушел из своего дома в Нарве и пропал.

Родственники сообщили, что Константин не возвращался в свой дом с 31 мая. В тот день мужчина ушел из дома около 22:00, а затем исчез.

В среду в 16 часов полиция сообщила, что к правоохранителям поступила информация о том, что в подъезде одного из нарвских многоквартирных домов находится чужой человек. Полицейские выяснили, что речь идет о пропавшем Константине.

С мужчиной всё в порядке, его отвезли домой.

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