Не ваши? Чудское озеро снова очистят от старых рыболовных сетей

Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каск сообщил, что, исходя из данных, собранных в предыдущие годы, вполне вероятно, что и в этом году рыбаки потеряли сотни рыболовных снастей в Чудском озере. „Старые сети засоряют водоём и это наносит ущерб рыбным запасам. Еще до начала работ по извлечению старых рыболовных сетей надзор Департамента окружающей среды каждую неделю получал информацию о старых сетях на поверхности Чудского озера“, - сказал Каск.

Брошенные дрейфующие сети представляют угрозу для рыб, водных животных и водоплавающих птиц. Кроме того, такие дрейфующие сети представляют опасность для водного транспорта и рыболовных снастей.

Иво Каск пояснил, что в конце этой зимы лед переместился на западный берег Чудского озера и большая часть льда растаяла в водах Эстонии. „Этой весной после таяния льда инспекторы Департамента окружающей среды уже выносили на берег потерянные сети, которые лед принёс к нашим берегам. Извлекать старые сети помогают рыбаки-любители профессиональные рыбаки, и партнеры из других государственных учреждений“, - добавил Каск.

Департамент окружающей среды занимается организацией работ по очистке Чудского озера от сетей с 2006 года. За это время было обнаружено и извлечено 11 554 жаберных сети и 14 ловушек. Общая длина извлечённых сетей составляет 808,78 км.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.