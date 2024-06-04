Пожароопасный период в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа отменен

С 24 мая в этих двух уездах действовали ограничения, запрещающие курение в сельской местности и вождение автотранспорта в торфяных районах. Использование автотранспорта в лесах и торфяниках разрешалось только для хозяйственной и профессиональной деятельности.

Решение об отмене ограничений было принято на основании прогноза погоды, карты пожарной опасности Агентства по охране окружающей среды, уровня пожарной опасности и региональных показателей частоты лесных и ландшафтных пожаров. „Завершение пожароопасного периода в Северо-Восточной Эстонии не означает, что люди не должны продолжать быть осторожными на природе. В Нарвском регионе все еще есть районы, где риск возникновения пожаров на природе остается высоким“, - пояснил руководитель Восточного спасательного центра Янар Кярнер.

В пожароопасный период спасатели Ида-Вирумаа получили 11 вызовов на ландшафтные или лесные пожары. Самый крупный пожар произошел 31 мая в деревне Перятси в городе Нарва-Йыэсуу, где к концу дня было потушено в общей сложности 1,6 гектара сгоревшего ландшафта. 26 мая в деревне Сытке в городе Нарва-Йыэсуу под линиями электропередач был потушен лесной пожар на площади почти в полгектара торфяного грунта. В то же время в Ляэне-Вирумаа произошло 2 ландшафтных и лесных пожара. В одном из них, 25 мая, спасатели потушили лесной пожар на площади почти 40 квадратных метров.

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