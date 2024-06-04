Торгово-промышленная палата об идее налогового департамента: нужно обсудить и проанализировать

„Первое предпочтение относительно предприятий всегда заключалось в том, чтобы государство собирало имеющиеся налоговые поступления, а не вводило новые налоги в качестве первого шага по устранению бюджетного дефицита“, — говорит представитель палаты Марко Удрас. По его словам, налоговый управляющий в Эстонии уже сегодя работает эффективно по сравнению с другими странами Евросоюза, но определенно могут появляться новые идеи, с помощью которых возможно сократить налоговую дыру на десятки, если не сотни миллионов евро. „Поэтому очень позитивно, что Налогово-таможенный департамент ищет пути сокращения налоговой дыры и повышения эффективности сбора налогов“, — говорит Удрас.

Оценить идею о более пристальном наблюдении за банковскими счетами он не берется, поскольку деталей пока слишком мало. Например, следует оценить, является ли это пропорциональной мерой, а также посмотреть, какими окажутся единовременные и ежемесячные расходы для банков и департамента. С другой стороны, необходимо посмотреть и то, насколько информация о банковских счетах компаний действительно поможет сократить налоговый разрыв и увеличить доходы государственного бюджета.

С юридической стороны необходимо проанализировать, совместима ли предложенная идея, например, с принципом банковской тайны или защиты персональных данных, перечисляет Удрас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.