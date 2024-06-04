Впервые в Эстонии: сеть магазинов Coop запустила уникальную программу персональных скидок

„Впервые в Эстонии сотни тысяч клиентов смогут выбирать себе персональные скидки. В прошлом мы видели решения, где клиенты могли активировать назначенные им предложения независимо от того, подходят они им или нет. Свобода выбора клиента – это то, что отличает нас от всего, что было раньше, – рассказал директор по маркетингу Coop Eesti Keskühistu Ранно Паюри. – В рамках пилотного проекта, изначально запланированного до конца года, покупатели получат персональную скидку на 11 товаров, 8 из которых можно будет заменить товарами по своему выбору. Все ранее действующие в ходе кампаний и в дни рождения скидки сохранятся“.

Подходящие товары со скидкой для каждого клиента Coop, изначально подбираются по алгоритму, учитывающему покупательские предпочтения конкретного человека. „Поскольку среднестатистический клиент обычно совершает основные покупки в 2–3 разных продуктовых магазинах, а система способна учитывать только историю покупок в Coop, рекомендации не всегда могут соответствовать реальным потребностям покупателя. Поэтому на клиентском портале мы также открыли для клиентов возможность заменять товары более подходящими“, - пояснил Паюри.

Всего клиент Coop может выбрать 8 персональных скидок, и их можно менять. Чтобы человек мог открыть для себя новые вкусы, алгоритм добавляет еще три продукта, которые могут быть интересны клиенту с учетом его покупательского поведения. Скидки являются постоянными и действуют до тех пор, пока товар продается в магазинах Coop или до тех пор, пока персональные скидки доступны покупателю.

„Инновационная клиентская программа открыта для всех в течение трехмесячного пробного периода, после чего будет применяться порог в 150 евро в месяц, потратив которые в нашей сети клиент сможет воспользоваться персональными скидками“, – сказал Паюри. – По нашим данным, порог в 150 евро переходят и покупатели, которые, например, живут одни, но все основные покупки совершают в Coop. Персональные скидки – премия для всех постоянных клиентов“.