Новости Эстонии
04.06.2024, 12:15

ПРОГНОЗ | Убираем купальники: летняя погода вернется не скоро

 
Погода на ближайшие дни и на месяц
Потоп в Пярну 3 июня.
Потоп в Пярну 3 июня.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Агентство окружающей среды опубликовало свежий прогноз на июнь, в котором говорится, что в конце этой недели к нам прибудет прохладная воздушная масса и до середины июня погода на сухую и теплую погоду надеяться не стоит, пишет Maaleht. Подробнее читайте ниже.

Во вторник, 4 июня, над северными районами Скандинавии сконцентрируется область низкого давления и вдоль ее края от западной дуги ожидается движение свежей воздушной массы. По сегодняшним данным, влажность понизится, дождей можно ждать лишь в некоторых местах и в основном в восточной части Эстонии. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 19-23 градуса, в восточных уездах столбик термометра поднимется до 25 градусов.

В ночь на среду погода будет ясной и малооблачной, без осадков. Ветер переменных направлений, скоростью 1–7 м/с. Температура воздуха 8-14 градусов.

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