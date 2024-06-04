ПРОГНОЗ | Убираем купальники: летняя погода вернется не скоро

Во вторник, 4 июня, над северными районами Скандинавии сконцентрируется область низкого давления и вдоль ее края от западной дуги ожидается движение свежей воздушной массы. По сегодняшним данным, влажность понизится, дождей можно ждать лишь в некоторых местах и в основном в восточной части Эстонии. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 19-23 градуса, в восточных уездах столбик термометра поднимется до 25 градусов.