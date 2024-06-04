Новости Эстонии
04.06.2024, 11:11

ГРАФИКИ | Центристская партия может остаться без мандата, незавидное положение и у Партии реформ

 
Урмас Рейнсалу победил Яну Тоом в четвертьфинале больших дебатов Delfi, но ни один из них, по прогнозам, не пройдет в Европарламент
Урмас Рейнсалу победил Яну Тоом в четвертьфинале больших дебатов Delfi, но ни один из них, по прогнозам, не пройдет в Европарламент
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Результаты недавнего опроса показывают, что для Центристской партии потеря мандата в ЕП может зависеть всего от тысячи голосов.

Опрос, проведенный Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat в конце мая, показывает, что на данный момент выборы в Европейский парламент от Эстонии выиграют социал-демократы, а Isamaa достанется почетное второе место. При этом обе получат по два мандата.

Впервые после евровыборов 2009 года Партия реформ будет иметь только один мандат. Чтобы улучшить ситуацию, им следует либо обойти Isamaa, либо надеяться, что Центристская партия потеряет около тысячи голосов - т.е. вообще не попадет в Европарламент, а реформисты получат два мандата как третья партия.

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