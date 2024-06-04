04.06.2024, 11:11
ГРАФИКИ | Центристская партия может остаться без мандата, незавидное положение и у Партии реформ
ФОТО: | Delfi Meedia
Результаты недавнего опроса показывают, что для Центристской партии потеря мандата в ЕП может зависеть всего от тысячи голосов.
Опрос, проведенный Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat в конце мая, показывает, что на данный момент выборы в Европейский парламент от Эстонии выиграют социал-демократы, а Isamaa достанется почетное второе место. При этом обе получат по два мандата.
Уже заказано?