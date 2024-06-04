ГРАФИКИ | Центристская партия может остаться без мандата, незавидное положение и у Партии реформ

Опрос, проведенный Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat в конце мая, показывает, что на данный момент выборы в Европейский парламент от Эстонии выиграют социал-демократы, а Isamaa достанется почетное второе место. При этом обе получат по два мандата.

Впервые после евровыборов 2009 года Партия реформ будет иметь только один мандат. Чтобы улучшить ситуацию, им следует либо обойти Isamaa, либо надеяться, что Центристская партия потеряет около тысячи голосов - т.е. вообще не попадет в Европарламент, а реформисты получат два мандата как третья партия.