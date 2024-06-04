Эстония передаст Украине первый энергоблок находящейся в Аувере электростанции

„Enefit Power передает на благо энергетической инфраструктуры Украины выведенные из эксплуатации на эстонской электростанции части первого блока: турбину, генератор и трансформатор собственного потребления“, - сообщили в предприятии RusDelfi. - Оборудование передается Украине, чтобы до зимы можно было восстановить разрушенную в результате российского нападения электростанцию ​​мощностью 200 мегаватт. Это поможет обеспечить электроэнергией в регионе более 150 000 человек“.

О передаче, по данным DW, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкна.

Кулеба поблагодарил Эстонию за „действенную помощь“ в преодолении энергетического кризиса, вызванного обстрелами РФ. Глава украинского МИДа отметил, что перевезти энергоблок будет непросто, но после этого он сможет обеспечить надежное энергоснабжение 150 тысячам украинцев.

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