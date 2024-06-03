На выборах в Европейский парламент по состоянию на 20:00 проголосовали 25 990 избирателей(8)
Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Европейский парламент 8334 избирателя по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 17 656 – электронно. Всего проголосовали 25 990, т. е. 2,7 % всех избирателей.
Проголосовать на 26 избирательных участках в Таллинне пришло 4032, на 11 участках в Тарту – 1072 человека.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 8 июня. До четверга с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.
На прошлой неделе также состоялось голосование в посольствах Эстонии. Всего проголосовали 523 постоянно проживающих за рубежом или временно находящихся там имеющих право голоса граждан.
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