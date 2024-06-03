На выборах в Европейский парламент по состоянию на 20:00 проголосовали 25 990 избирателей

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 8 июня. До четверга с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee .