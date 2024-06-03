Жесткая критика от предпринимателя: идея налогового департамента настолько глупа, что ее даже не стоит обсуждать

„Я понимаю, почему Налоговый департамент хочет так поступить, но этот способ не выдерживает критики“, - считает Лууде. По его словам, мы стремительно движемся к обществу, в котором презумпция невиновности заменяется презумпцией виновности, а государство имеет право контролировать кого угодно и что угодно. „Что дальше? Введем ли мы систему, при которой к каждому человеку будет круглосуточно прикреплена камера, передающая изображение и звук государственным чиновникам Эстонии, чтобы они могли быстро вычислить тех, кто, по мнению чиновников, ведет себя неадекватно?“ - спрашивает Лууде. По его мнению, план Налогового департамента существенно нарушает неприкосновенность частной жизни физических (в том числе юридических) лиц и не должен использоваться для сбора налогов такой ценой.

Лууде не понимает, что органы надеются обнаружить в результате такой проверки например службы Eesti Keskkonnateenused. Компания проходит аудит, и аудиторы видели все счета компании и движения по ним. Если они подтвердили, что счета компании в порядке, что нового могут найти налоговые органы в этих счетах?

Решение обыскать каждый дом, фигурально выражаясь, чтобы найти виновных, противоречит принципам свободного общества. Председатель правления Eesti Keskkonnateenused и член партии Isamaa Арго Лууде

Лууде считает, что это закончится тем, что компания будет вынуждена нанять еще одного бюрократа, чтобы отвечать на запросы налоговых органов о том, что представляет собой та или иная квитанция. „В то время как предприятия очень долго жаловались на то, что бюрократия душит, и предлагали сократить ее объем, реальность оказалась прямо противоположной - на предприятия возлагается все большее бремя отчетности как на уровне ЕС, так и на национальном уровне“, - говорит Лууде.

„Я считаю, что это очень глупый план и обсуждать дальше его не стоит“, - заключает Лууде. По его словам, Налоговый департамент имеет право отсеивать подозрительные компании, проводить проверки и, при необходимости, преследовать нарушителей. „Решение обыскать каждый дом, фигурально выражаясь, чтобы найти виновных, противоречит принципам свободного общества. Я не хочу такого общества“.

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