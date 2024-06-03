ФОТО и ВИДЕО | Улицы стали реками! Сильный ливень затопил Пярну

В Департаменте спасательной службы сообщили, что из-за сильного дождя в центре Пярну затопило перекресток рядом с автовокзалом и торговым центром Port Artur,. „Вода поднялась выше уровня люков дренажных колодцев, и несколько автомобилей оказались в ловушке. По распоряжению руководителя спасательной службы улица Лай закрыта для движения от перекрестка Port Artur до моста в центре города. Движение будет закрыто до тех пор, пока уровень воды не спадет“.

Поскольку дождевая вода скопилась и на других улицах летней столицы, спасательное ведомство просит людей быть внимательными за рулем и убедиться, что затопленную улицу можно пересечь безопасно. „Мы советуем вам по возможности оставаться дома и избегать поездок по городу. Однако если все же необходимо ехать, мы просим вас избегать центра города и использовать альтернативные маршруты“.

Городские власти Пярну просят вас по возможности избегать улиц Лай и Пикк. Всех автомобилистов также просят быть осторожными. „Если вы едете на машине, пожалуйста, будьте внимательны, так как крышки канализационных люков могли сдвинуться со своих мест“, - говорится в сообщении на странице города Пярну в социальных сетях.

Из-за наводнения некоторые жители ходят по городу босиком.

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