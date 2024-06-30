Экономика
30.06.2024, 13:05

С понедельника повысятся госпошлины. Подорожают смена автомобиля и получение водительских прав

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Услуги Департамента транспорта с 1 июля подорожают, так как вступают в силу новые повышенные ставки государственных пошлин и сборов, напоминает Ärileht.

Законодательно новые ставки были установлены в декабре прошлого года, когда Рийгикогу принял в увязке с вопросом о доверии правительству поправки к Закону о госпошлинах. Так как в Эстонии существует устоявшаяся практика введения налоговых изменений как минимум через полгода после принятия закона, то вступление в силу новых госпошлин было перенесено на второе полугодие 2024 года.

Хотя с 1 июля государство вводит новую государственную пошлину, к примеру, за подачу лесохозяйственного извещения, наибольшее количество людей почувствуют на себе рост сборов в сфере ответственности транспортного департамента — пошлины в сфере мореходства и наземного транспорта вырастут в среднем на 15%. Поскольку только с Дорожным регистром связаны почти 150 различных сборов, в этом материале мы остановимся лишь на основных изменениях.

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