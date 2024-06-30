30.06.2024, 13:05
С понедельника повысятся госпошлины. Подорожают смена автомобиля и получение водительских прав
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
Услуги Департамента транспорта с 1 июля подорожают, так как вступают в силу новые повышенные ставки государственных пошлин и сборов, напоминает Ärileht.
Законодательно новые ставки были установлены в декабре прошлого года, когда Рийгикогу принял в увязке с вопросом о доверии правительству поправки к Закону о госпошлинах. Так как в Эстонии существует устоявшаяся практика введения налоговых изменений как минимум через полгода после принятия закона, то вступление в силу новых госпошлин было перенесено на второе полугодие 2024 года.
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