С понедельника повысятся госпошлины. Подорожают смена автомобиля и получение водительских прав

Законодательно новые ставки были установлены в декабре прошлого года, когда Рийгикогу принял в увязке с вопросом о доверии правительству поправки к Закону о госпошлинах. Так как в Эстонии существует устоявшаяся практика введения налоговых изменений как минимум через полгода после принятия закона, то вступление в силу новых госпошлин было перенесено на второе полугодие 2024 года.