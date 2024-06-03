До 750%! Грядет существенное повышение госпошлин. Подорожают смена автомобиля и получение водительских прав

Законодательно новые ставки были установлены в декабре прошлого года, когда Рийгикогу принял в увязке с доверием правительству поправки к Закону о госпошлинах. Так как в Эстонии существует устоявшаяся практика введения налоговых изменений как минимум через полгода после принятия закона, то вступление в силу новых госпошлин было перенесено на второе полугодие 2024 года.

Хотя с 1 июля государство вводит новую государственную пошлину, к примеру, за подачу уведомления о лесе, наибольшее количество людей почувствуют на себе рост сборов в сфере ответственности Транспортного департамента — пошлины в сфере мореходства и наземного транспорта вырастут в среднем на 15%. Поскольку только с Дорожным регистром связаны почти 150 различных сборов, в этом материале мы остановимся лишь на основных изменениях.