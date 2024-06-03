03.06.2024, 17:03
До 750%! Грядет существенное повышение госпошлин. Подорожают смена автомобиля и получение водительских прав
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA
С 1 июля услуги, предоставляемые Транспортным департаментом подорожают, так как со второго полугодия начнут действовать новые ставки государственных пошлин, пишет Ärileht.
Законодательно новые ставки были установлены в декабре прошлого года, когда Рийгикогу принял в увязке с доверием правительству поправки к Закону о госпошлинах. Так как в Эстонии существует устоявшаяся практика введения налоговых изменений как минимум через полгода после принятия закона, то вступление в силу новых госпошлин было перенесено на второе полугодие 2024 года.
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