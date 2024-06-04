04.06.2024, 08:00
Житель Ласнамяэ выбрал необычный способ разрешения соседского конфликта
ФОТО: pixabay.com
Несколько необычный способ разрешения соседского конфликта выбрал один из жителей столичного района Ласнамяэ, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.
В субботу, 1 июня, полиция получила вызов из многоквартирного дома по улице Паэ в Ласнамяэ. По прибытии стражей порядка на место происшествия выяснилось, что 51-летний мужчина получил от своего соседа удар сковородкой.
Полиция квалифицировала произошедшее как нанесение телесных повреждений.
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