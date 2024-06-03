Российские власти считают, что журналист Сергей Ковальченко „владеет“ RusDelfi

Автора RusDelfi Сергея Ковальченко внесли в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. К тому времени уроженец Санкт-Петербурга уже год писал колонки-мнения для портала. Сейчас же стало известно, что российские власти приписывают ему совсем другую роль в жизни холдинга Delfi.

„Семь недель министерство юстиции РФ никого не вносило в реестр иностранных агентов, и я подумал, что наш клуб стал по-настоящему элитным – физических лиц иностранных агентов всего около 450 человек на 140 млн населения России, примерно столько же депутатов заседает в Госдуме. Казалось, что всех врагов Кремля выявили, посчитали, занесли в реестр и поразили в гражданских правах. Оказалось, что я ошибся“, - говорит он в комментарии для RusDelfi.

По его словам, два месяца клерки из минюста старательно добавляли иноагентам доменные имена и страницы в интернете, которыми те „владеют“. „Так я стал „хозяином“ домена rus.delfi.ee и ютуб страницы РЗВРТ российских журналистов Антона Рубина и Даши Литвишко, которые делают оппозиционное шоу, куда меня время от времени приглашают.

Я не чужой человек и в Delfi, где регулярно выходят мои колонки. Раз российское государство так решило, то кто я такой, чтобы ему противиться – ну, Delfi так Delfi. Я давно нахожусь в Эстонии, и мне ни капельки не страшно. А если серьезно, то хуже всего придется тем иноагентам, кто остается в России и кому тоже приписали не их доменные имена. Российскую политическую полицию (Центр „Э“) и ФСБ не волнует тот факт, что какие-то там чиновники допустили ошибки и внесли в реестр неправильные денные. Раз внесли – значит так надо, и за информацию, опубликованную на этих ресурсах, которая будет сочтена антироссийской, накажут иноагента, а не сотрудника министерства юстиции внесшего неправильные данные в этот реестр“, - добавил Ковальченко.

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