Новый законопроект призван запретить предоставление услуг татуажа и солярия несовершеннолетним
Законопроект представляет собой новый целостный текст Закона об охране здоровья населения, призван модернизировать сферу и заменить Закон об охране здоровья населения, действовавший с 1995 года.
Проект закона об охране здоровья населения устанавливает ответственность всех сторон – государства, местных самоуправлений, организаций – и модернизирует требования и ограничения в отношении охраны здоровья населения. Председатель комиссии по социальным делам Ынне Пиллак отметила, что в новом законе больше внимания будет уделено мерам предупреждения и детям. „Новый закон – весьма обширный. В числе прочего, будут обновлены требования к питанию в детских садах, школах и домах призрения. Формирование привычки к здоровому питанию в раннем возрасте оказывает существенное влияние на здоровье населения на протяжении всей жизни“, – отметила она. Пиллак также отметила, что законопроект делает шаг в направлении сдвига начала школьного учебного дня на более позднее время. „Мы знаем, что 70% детей испытывают дефицит сна, но сон и качество сна – одни из важнейших витаминов как для психического, так и для физического здоровья. Качественный сон не только предупреждает проблемы со здоровьем, – выспавшиеся дети, как правило, получают более высокие оценки“, – пояснила она. Среди прочего, законопроект призван запретить предоставление услуг татуажа и солярия несовершеннолетним.
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман положительно высказалась о введении ограничений на использование опасных химикатов, а также ядовитых растений, животных и произведенных из них веществ. Это поможет защитить или улучшить здоровье. „Задача государства – обеспечить, чтобы нашим людям не продавали яд под видом лекарства или лечебного продукта“, – сказала она. Среди прочего, Департамент здоровья получит больше прав и обязанностей по ведению в целях охраны здоровья населения надзора за приемами продажи товаров и услуг, в т. ч. за правомерностью рекламы.
Законопроект также призван установить требования к электромагнитным полям, косметическим товарам, услугам красоты и бассейнам. Важное изменение касается Закона о наркотических и психотропных веществах и об их исходных веществах. В дальнейшем новые потенциально опасные для здоровья населения психоактивные препараты можно будет быстрее изымать с рынка.
В заседании приняла участие министр здоровья Рийна Сиккут.
Комиссия по социальным делам предложила включить первое чтение проекта закона об охране здоровья населения (433 SE) в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 12 июня и завершить первое чтение.
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