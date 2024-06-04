Новый законопроект призван запретить предоставление услуг татуажа и солярия несовершеннолетним

Проект закона об охране здоровья населения устанавливает ответственность всех сторон – государства, местных самоуправлений, организаций – и модернизирует требования и ограничения в отношении охраны здоровья населения. Председатель комиссии по социальным делам Ынне Пиллак отметила, что в новом законе больше внимания будет уделено мерам предупреждения и детям. „Новый закон – весьма обширный. В числе прочего, будут обновлены требования к питанию в детских садах, школах и домах призрения. Формирование привычки к здоровому питанию в раннем возрасте оказывает существенное влияние на здоровье населения на протяжении всей жизни“, – отметила она. Пиллак также отметила, что законопроект делает шаг в направлении сдвига начала школьного учебного дня на более позднее время. „Мы знаем, что 70% детей испытывают дефицит сна, но сон и качество сна – одни из важнейших витаминов как для психического, так и для физического здоровья. Качественный сон не только предупреждает проблемы со здоровьем, – выспавшиеся дети, как правило, получают более высокие оценки“, – пояснила она. Среди прочего, законопроект призван запретить предоставление услуг татуажа и солярия несовершеннолетним.