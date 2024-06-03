Цена на газ для бытовых потребителей в июле снова вырастет

Если в мае газ Eesti Gaas в гибком пакете стоил для бытовых потребителей 42 цента за кубометр, то с июня цена поднялась до 49 центов. Теперь компания сообщила, что с июля цена на газ составит 59 центов за кубометр.

„Цена на природный газ вернулась к довоенному уровню. Новые маршруты поставок с Запада налажены, и в европейских газохранилищах накоплено больше газа по сравнению с прошлым годом. Текущее летнее повышение цен вызвано возросшим спросом на энергию из-за теплой погоды и продолжающейся геополитической напряженностью“, – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

Повышение цен ожидает и клиентов Alexela. Компания подняла с 1 июня цену на природный газ до 0,449 евро за кубометр, а с 1 июля газ для бытовых потребителей в Alexela будет стоить столько же, сколько у конкурента, то есть 59 центов за кубометр.

„Причина повышения цен связана с ростом цен на нидерландской бирже природного газа (TTF). Этот ценовой индекс является основой для большинства договоров о поставках СПГ“, – сказал эксперт по связям с общественностью Alexela Карл Каур.

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