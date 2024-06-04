Центристы проведут у Рийгикогу пикет против автоналога
Центристская партия в среду в 11 часов организует перед зданием Рийгикогу пикет против автоналога, в котором приглашает принять участие всех противников налогового нововведения, передает пресс-служба партии.
„Центристская партия не позволит коалиции принять автоналог, пользуясь тем, внимание общественности сейчас сосредоточено на выборах в Европарламент. Экономика Эстонии падает девять кварталов подряд, а правительство Партии реформ пытается исправить ситуацию за счет повышения налогов и сокращения государственных расходов. Многие эксперты в области экономики подтверждают, что правительство ищет решения не там, где нужно - деньги следует брать там, где они есть. Прежде всего следует отказаться от запланированной реформистами реформы подоходного налога, которая обойдется в 550 млн евро и ввести временный налог на сверхприбыль банков. Новые налоги для населения лишь усложняют людям жизнь“, - сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Второе чтение законопроекта об автоналоге состоится в парламенте в эту среду. По словам Кылварта, в нынешнем виде законопроект нельзя принимать. „Люди с инвалидностью и многодетные семьи, согласно конституции, находятся под особым попечением государства. Введение автоналога поставит под удар самые уязвимые группы общества, при этом меры социальной поддержки государство не обеспечивает или обеспечивает их недостаточно. Это означает, что в данной ситуации введение автоналога нарушает основные права и поэтому противоречит конституции“, - подчеркнул Кылварт.
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