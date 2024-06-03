В ходе ссоры мужчина ударил ножом другого и скрылся на BMW

Полиция получила сообщение, что 1 июня в поселке Мярьямаа перед домом на улице Лаулувяльяку возник конфликт между мужчинами, в результате которого 44-летний мужчина получил удар ножом. Ударивший человека ножом мужчина покинул место происшествия на автомобиле BMW.

Автомобиль был найден в селе Ваймыйза (Рапламаа), стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступления 23-летнего мужчину под Таллинном. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений.

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