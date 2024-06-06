Шоу в „Горхолле“, финиш на Певческом поле, все результаты в прямом эфире(2)
С 5 по 7 июля в Тарту пройдет „Ралли Эстонии“. За месяц до старта этой невероятной гонки, RusDelfi вспоминает, как проходило первое большое международное авторалли на эстонских дорогах. Это было 40 лет назад.
Не так просто ответить, какой вид спорта - самый любимый и популярный в Эстонии, но у автомобильного спорта, несомненно, найдется немало аргументов в свою пользу. Первая гонка „самодвижущихся экипажей“ прошла на эстонской земле еще в 1912 году по маршруту Таллинн - Мярьямаа - Таллинн. Вскоре после завоевания независимости, 28 августа 1921 года, прошла гонка Таллинн - Рапла - Таллинн, а ровно век назад, в 1924 году, был основан Эстонский автоклуб, считающийся прародителем нынешнего Эстонского автомобильного союза.
В советское время Эстонская ССР считалась одним из главных центров автомобильного спорта. И кольцевые гонки, и ралли собирали тысячи зрителей, как говорят, даже больше, чем Певческий праздник в те годы.
Однако до поры до времени все это были соревнования местного значения. Лишь в феврале 1984 года советские власти согласились доверить Эстонии проведение международных автогонок - этапа Кубка Дружбы социалистических стран по ралли, который назвали ралли „Балтика-1984“.
Помимо сильнейших гонщиков из СССР в зимний Таллинн приехали раллисты из Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Румынии и Болгарии.
Организацией соревнований занимались на самом высоком уровне, оргкомитет возглавил заместитель председателя Совета министров Эстонской ССР, легендарный Арнольд Грен, тот самый, который в 1980-м провел в Таллинне олимпийскую регату, а позднее возглавил возрожденный Национальный олимпийский комитет Эстонии.
Шоу началось еще до старта, в пятницу, в 20:00 - с торжественного открытия и технического осмотра машин, который проходил в тогда еще новеньком Горхолле (по-официальному - Дворце культуры и спорта имени В.И. Ленина). Трехтысячная аудитория, заполнившая трибуны ледового дворца с интересом смотрела, как в свете прожекторов машины одна из другой заезжали на специальный подиум. У въезда на арену специальная бригада механиков быстро наносила на каждую наклейки с эмблемой ралли, стартовым номером, фамилией экипажа, а также спонсоров - не стоит забывать, что автоспорт в СССР, при декларируемом любительском характере, не в последнюю очередь был способом продвижения экспортной продукции. Далее автомобиль медленно перекатывали через арену к месту официального осмотра, а комментаторы тем временем подробно рассказывали и о машине, и о ее гонщиках и штурманах. Через эту процедуру прошел 61 экипаж, вышедший на старт.
Ралли стартовало в субботу, 11 февраля, в 10 утра от того же Горхолла, оттуда машины направились на ипподром, где в присутствии 10 тысяч зрителей прошел первый этап с зачетными скоростными участками (так называемый доп).
Вообще, освещение ралли заслуживает отдельных слов, оно проходило на самом высоком уровне, доступном в доинтернетную эпоху. По трансляции гонок выделили одну из программ эстонского телевидения. Данные со старта и финиша каждого допа передавались в электронно-вычислительный центр Спорткомитета Эстонской ССР, там обрабатывались компьютером и выводились в телеэфир, а также на мониторы, установленные в штабе ралли и пресс-центре. В те годы для СССР все это было в новинку. Самые горячие болельщики даже брали в свои машины портативные телевизоры с антеннами и следили за гонкой, перемещаясь от одного участка к другому.
После первого этапа (9 спецучастков) лидерство захватили москвичи - экипажи братьев-близнецов Николая и Игоря Больших (на раллийной „Ладе 2105“ вильнюсского завода VFTS), всего секунду им уступали Владимир Гольцов и Сергей Штин на „Москвиче“ 2140. Лучший из эстонских экипажей - Валло Соотс и Тоомас Путмакер (на той же „Ладе“ 2105 VFTS) был третьим, но отставал уже около минуты.
Из зарубежных гостей относительно конкурентоспособным оказался лишь чехословацкий экипаж Вацлава Благны и Павла Схованеке на „Шкоде 120 LS“, расположившийся на 5-м месте в общем зачете. Благна был опытным гонщиком, за плечами которого к тому времени было участие в топ-соревнованиях, как „Ралли Монте-Карло“ и греческое „Ралли Акрополис“. Кстати, в разговоре с приехавшим в Таллинн чехословацким журналистом Благна сравнил эстонскую гонки именно с „Ралли Монте-Карло“.
Однако вторая половина ралли, прошедшая ночью и утром воскресенья на заснеженных дорогах Харьюмаа и Рапламаа, все изменила. Поначалу братья Больших стали увеличивать отрыв от преследователей. Но на 16-м допе, в районе деревни Пикавере, мотор их „Лады“ не выдержал.
Общий зачет возглавил „Москвич“ Гольцова и Штина, но отрыв от Соотса и Путмакера был минимален. Развязка наступила на 20-м допе в Куйметса, когда у москвичей возникла проблема с коробкой передач. Гольцов и Штин продолжили гонку, но потеряли почти 6 штрафных минут и упали в середину общего зачета. После этого Соотсу и Путмакеру для победы нужно было лишь обойтись без серьезных ошибок, что они и сделали. Куда более острая борьба разгорелась за 2-3-е места между эстонским экипажем Велло Ыунпуу - Аарне Тимуск и еще одним „Москвичом“ Валерия Филимонова и Михаила Девеля. В итоге на последнем, 24-м допе в Хагери эстонцы обошли соперников на 5 секунд.
Ыунпуу, начинавший как водитель автобуса на родном Сааремаа, считался самым талантливым эстонским раллистом того поколения. В 1982 году он первым из представителей СССР выиграл Кубок дружбы по ралли (вторым такого же успеха в 1986-м добьется Соотс), в том же 1982-м смог подняться на подиум этапа чемпионата Европы „Ралли Татры“. Однако, как рассказывают, до конца реализоваться не смог из-за проблем со здоровьем.
Торжественный финиш ралли и награждение состоялись днем в воскресенье на Певческом поле. До конца ралли добрались 50 машин из 61, что можно считать прекрасным результатом с учетом зимних условий. Лучшим из европейских гостей стал экипаж Благны и Схованека, занявший 7-е место в общем зачете, но с большим отрывом выигравший свой класс А3.
Успех эстонского ралли был очевиден, и поэтому два года спустя, на заре перестройки, когда в СССР решили провести первое ралли с участием гонщиков из, как тогда говорили, „капиталистических стран“, его местом стала именно Эстония. „Ралли Лада“, прошедшее 23-25 мая, как ясно уже из названия, было в большей мере рекламным, чем спортивным мероприятием - все участники, включая финнов, норвежцев и австрийцев, сидели за рулем разных моделей „Лады“.
На сей раз победу смогли одержать братья Больших, опередившие на 12 секунд эстонский экипаж Райдо Рюйтель - Тыну Вунн. Год спустя на втором „Ралли Лада“ добавились гонщики из Великобритании и Италии. Примечательно, что пилотом итальянского экипажа была дама - известная телеведущая Патриция Пликард, освещавшая в стране „Формулу-1“.
С этого времени традиция проведения в Эстонии международных ралли не прерывалась. С 2010 года самым крупных из них стало „Ралли Эстонии“, которое в 2014-2016 годах было этапом чемпионата Европы, а в 2020-2023 годах - чемпионата мира. В нынешнем году „Ралли Эстония“ пройдет 5-7 июля на дорогах юга страны и вновь станет этапом европейского чемпионата.
Наполненный адреналином уик-энд Delfi Rally Estonia стартует в пятницу, 5 июля, на Ратушной площади в Тарту, где начнется торжественная церемония открытия, а утром того же дня в Отепя пройдут квалификационные заезды. За церемонией открытия последуют испытания на скорость, которые пройдут вечером в пятницу в Тарту. В субботу, 6 июля, скоростные испытания продолжатся на дорогах Камбья, Канепи, Отепя и Эльва, а в воскресенье, 7 июля, лучшие пилоты из Европы снова будут соревноваться на дорогах Канепи, Камбья и Отепя. Завершится ралли финишем на Ратушной площади в Тарту.
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