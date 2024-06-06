Шоу в „Горхолле“, финиш на Певческом поле, все результаты в прямом эфире

Шоу началось еще до старта, в пятницу, в 20:00 - с торжественного открытия и технического осмотра машин, который проходил в тогда еще новеньком Горхолле (по-официальному - Дворце культуры и спорта имени В.И. Ленина). Трехтысячная аудитория, заполнившая трибуны ледового дворца с интересом смотрела, как в свете прожекторов машины одна из другой заезжали на специальный подиум. У въезда на арену специальная бригада механиков быстро наносила на каждую наклейки с эмблемой ралли, стартовым номером, фамилией экипажа, а также спонсоров - не стоит забывать, что автоспорт в СССР, при декларируемом любительском характере, не в последнюю очередь был способом продвижения экспортной продукции. Далее автомобиль медленно перекатывали через арену к месту официального осмотра, а комментаторы тем временем подробно рассказывали и о машине, и о ее гонщиках и штурманах. Через эту процедуру прошел 61 экипаж, вышедший на старт.

Организацией соревнований занимались на самом высоком уровне, оргкомитет возглавил заместитель председателя Совета министров Эстонской ССР, легендарный Арнольд Грен , тот самый, который в 1980-м провел в Таллинне олимпийскую регату, а позднее возглавил возрожденный Национальный олимпийский комитет Эстонии.

Однако до поры до времени все это были соревнования местного значения. Лишь в феврале 1984 года советские власти согласились доверить Эстонии проведение международных автогонок - этапа Кубка Дружбы социалистических стран по ралли, который назвали ралли „Балтика-1984“.

В советское время Эстонская ССР считалась одним из главных центров автомобильного спорта. И кольцевые гонки, и ралли собирали тысячи зрителей, как говорят, даже больше, чем Певческий праздник в те годы.

Не так просто ответить, какой вид спорта - самый любимый и популярный в Эстонии, но у автомобильного спорта, несомненно, найдется немало аргументов в свою пользу. Первая гонка „самодвижущихся экипажей“ прошла на эстонской земле еще в 1912 году по маршруту Таллинн - Мярьямаа - Таллинн. Вскоре после завоевания независимости, 28 августа 1921 года, прошла гонка Таллинн - Рапла - Таллинн, а ровно век назад, в 1924 году, был основан Эстонский автоклуб, считающийся прародителем нынешнего Эстонского автомобильного союза.

Ралли стартовало в субботу, 11 февраля, в 10 утра от того же Горхолла, оттуда машины направились на ипподром, где в присутствии 10 тысяч зрителей прошел первый этап с зачетными скоростными участками (так называемый доп).

Вообще, освещение ралли заслуживает отдельных слов, оно проходило на самом высоком уровне, доступном в доинтернетную эпоху. По трансляции гонок выделили одну из программ эстонского телевидения. Данные со старта и финиша каждого допа передавались в электронно-вычислительный центр Спорткомитета Эстонской ССР, там обрабатывались компьютером и выводились в телеэфир, а также на мониторы, установленные в штабе ралли и пресс-центре. В те годы для СССР все это было в новинку. Самые горячие болельщики даже брали в свои машины портативные телевизоры с антеннами и следили за гонкой, перемещаясь от одного участка к другому.

После первого этапа (9 спецучастков) лидерство захватили москвичи - экипажи братьев-близнецов Николая и Игоря Больших (на раллийной „Ладе 2105“ вильнюсского завода VFTS), всего секунду им уступали Владимир Гольцов и Сергей Штин на „Москвиче“ 2140. Лучший из эстонских экипажей - Валло Соотс и Тоомас Путмакер (на той же „Ладе“ 2105 VFTS) был третьим, но отставал уже около минуты.

Из зарубежных гостей относительно конкурентоспособным оказался лишь чехословацкий экипаж Вацлава Благны и Павла Схованеке на „Шкоде 120 LS“, расположившийся на 5-м месте в общем зачете. Благна был опытным гонщиком, за плечами которого к тому времени было участие в топ-соревнованиях, как „Ралли Монте-Карло“ и греческое „Ралли Акрополис“. Кстати, в разговоре с приехавшим в Таллинн чехословацким журналистом Благна сравнил эстонскую гонки именно с „Ралли Монте-Карло“.

Однако вторая половина ралли, прошедшая ночью и утром воскресенья на заснеженных дорогах Харьюмаа и Рапламаа, все изменила. Поначалу братья Больших стали увеличивать отрыв от преследователей. Но на 16-м допе, в районе деревни Пикавере, мотор их „Лады“ не выдержал.