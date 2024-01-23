ФОТО | Delfi - титульный спонсор Ралли Эстония в 2024 и 2025 годах

Лучшие пилоты будут соревноваться на чемпионате Европы по ралли (ERC), один из этапов которого с 5 по 7 июля состоится на дорогах Южной Эстонии. ERC Delfi Rally Estonia также станет одним из этапов юниорской серии JERC. Delfi Rally Estonia, которое последние четыре года было этапом чемпионата мира по ралли, не новичок и в серии ERC, поскольку в сезонах 2014-2016 в Южной Эстонии уже проходил один из этапов чемпионата Европы по ралли. Первый уик-энд июля обещает быть чрезвычайно захватывающим и интересным, ведь помимо адреналинового этапа чемпионата Европы болельщики смогут и принять участие в разнообразной культурной программе „Тарту-2024“, которая станет одним из главных событий лета.

Урмо Сонвальд, главный редактор издания Delfi: „Для Delfi и для наших пользователей важно всегда быть там, где происходят важные для жителей Эстонии события, где есть позитивная энергия, динамика и волнение. Спорт и ралли - это ключевые слова, которые являются частью ДНК Delfi, и мы рады, что вместе с организаторами Ралли Эстония мы сделали большой и важный шаг, чтобы стать еще сильнее вместе. Мы высоко ценим организаторов Ралли Эстония. Их работа и развитие вдохновляют, для них инновации служат очень важным ключевым фактором. В этом партнерстве есть большая радость узнавания, потому что мы, Delfi, всегда старались мыслить так же, развиваться и быть в центре внимания наших пользователей. Delfi хочет стать лучшим раллийным репортером в Эстонии, а через это - достойным маркетинговым и коммуникационным партнером Rally Estonia. Кроме того, благодаря Piletitasku у нас есть отличная возможность привлечь к просмотру ралли всех нынешних болельщиков и тех, кто еще не имел такого опыта“.