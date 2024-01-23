ФОТО | Delfi - титульный спонсор Ралли Эстония в 2024 и 2025 годах
Сегодня, 23 января, в Vision Venue, расположенной в торговом центре Т1, состоялась первая официальная пресс-конференция ERC Rally Эстония, на которой, помимо нескольких интересных новостей, было подписано соглашение (с 2024 по 2025 год) о сотрудничестве между Ралли Эстония и Delfi Media.
Лучшие пилоты будут соревноваться на чемпионате Европы по ралли (ERC), один из этапов которого с 5 по 7 июля состоится на дорогах Южной Эстонии. ERC Delfi Rally Estonia также станет одним из этапов юниорской серии JERC. Delfi Rally Estonia, которое последние четыре года было этапом чемпионата мира по ралли, не новичок и в серии ERC, поскольку в сезонах 2014-2016 в Южной Эстонии уже проходил один из этапов чемпионата Европы по ралли. Первый уик-энд июля обещает быть чрезвычайно захватывающим и интересным, ведь помимо адреналинового этапа чемпионата Европы болельщики смогут и принять участие в разнообразной культурной программе „Тарту-2024“, которая станет одним из главных событий лета.
Урмо Сонвальд, главный редактор издания Delfi: „Для Delfi и для наших пользователей важно всегда быть там, где происходят важные для жителей Эстонии события, где есть позитивная энергия, динамика и волнение. Спорт и ралли - это ключевые слова, которые являются частью ДНК Delfi, и мы рады, что вместе с организаторами Ралли Эстония мы сделали большой и важный шаг, чтобы стать еще сильнее вместе. Мы высоко ценим организаторов Ралли Эстония. Их работа и развитие вдохновляют, для них инновации служат очень важным ключевым фактором. В этом партнерстве есть большая радость узнавания, потому что мы, Delfi, всегда старались мыслить так же, развиваться и быть в центре внимания наших пользователей. Delfi хочет стать лучшим раллийным репортером в Эстонии, а через это - достойным маркетинговым и коммуникационным партнером Rally Estonia. Кроме того, благодаря Piletitasku у нас есть отличная возможность привлечь к просмотру ралли всех нынешних болельщиков и тех, кто еще не имел такого опыта“.
Наполненный адреналином раллийный уик-энд Delfi Rally Estonia стартует в пятницу, 5 июля, на Ратушной площади в Тарту, где начнется торжественная церемония открытия, а утром того же дня в Отепя пройдут квалификационные заезды. За церемонией открытия последуют испытания на скорость, которые пройдут вечером в пятницу в Тарту. В субботу, 6 июля, скоростные испытания продолжатся на дорогах Камбья, Канепи, Отепя и Эльва, а в воскресенье, 7 июля, лучшие пилоты из Европы снова будут соревноваться на дорогах Канепи, Камбья и Отепя. После многолетнего перерыва зона обслуживания ERC Delfi Rally Estonia вернется в спортивный центр Техванди, а завершится насыщенный адреналином уик-энд финишем на Ратушной площади в Тарту.
Всего за выходные ERC Delfi Rally Estonia участников ожидает 14 скоростных спецучастков, а общая длина ралли составит 185,2 километра. Помимо чемпионата Европы, в рамках Delfi Rally Эстония пройдет и этап чемпионата Эстонии. В серии ERC очень жесткая конкуренция, в 2023 году всего в ней был зарегистрирован 131 экипаж, из них целых 77 на машинах класса Rally2, в том числе Георг Линнамяэ и чемпион мира среди юниоров 2022 года Роберт Вирвес.
Директор Delfi Rally Эстония Урмо Аава: „Мы очень рады, что можем вывести сотрудничество с Delfi на следующий и очень достойный уровень. Это начало новой эры, которая позволит Rally Estonia превратить балтийский рынок в наш внутренний рынок и даст прекрасную возможность еще больше продвинуть миссию и бренд Rally Estonia. Одной из главных целей Delfi Rally Estonia, безусловно, является увеличение местной аудитории, коммуникации с ней и тем самым привлечение новых поклонников на раллийную трассу. В долгосрочной перспективе мы хотим на постоянной основе организовывать в Эстонии соревнования мирового уровня, что также будет способствовать будущему росту раллийного спорта и всего сообщества в целом. ERC Delfi Rally Estonia, несомненно, будет чрезвычайно интересным, конкуренция в серии ERC сегодня очень напряженная, и приятно отметить, что у некоторых эстонских гонщиков есть очень хорошие шансы занять первое место в абсолютном зачете. Гоночный автомобиль Toyota GR Yaris Rally2, дебютирующий на этапе Монте-Карло на этой неделе, безусловно, добавит азарта. У нас около 120 гоночных машин ждут старта 5 июля, и мы усердно работаем со всей командой организаторов, чтобы предложить и гонщикам, и зрителям чрезвычайно захватывающее, эмоциональное и безопасное раллийное мероприятие“.
ERC Delfi Rally Эстония 2024 пройдет на дорогах Южной Эстонии с 5 по 7 июля. Старт и финиш соревнований с разнообразной развлекательной программой по-прежнему будут в излюбленном месте – на Ратушной площади в Тарту, а центр соревнований и зона технического обслуживания после четырехлетнего перерыва вновь будут размещены в спортивном центре Техванди. Билеты продаются на сайте Rally Эстония и Piletitasku по очень хорошим ценам только до 31 января, 3-дневный абонемент на ралли стоит 39 евро, а дневной — от 15 евро.
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