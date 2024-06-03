Конфликт в Нарве: пострадавший с тяжкими телесными повреждениями находится в больнице

Как сообщила полиция, 2 июня в Нарве на улице Кивилинна между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина ударил знакомого ему 37-летнего мужчину.

Пострадавшего с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Полиция задержала нанесшего удар мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.