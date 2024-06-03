ЧП и криминал
03.06.2024, 12:40

Конфликт в Нарве: пострадавший с тяжкими телесными повреждениями находится в больнице

 
Автомобиль полиции. Иллюстративный снимок
Автомобиль полиции. Иллюстративный снимок
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В воскресенье в Нарве в результате конфликта тяжелые травмы получил 37-летний мужчина, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Как сообщила полиция, 2 июня в Нарве на улице Кивилинна между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина ударил знакомого ему 37-летнего мужчину.

Пострадавшего с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Полиция задержала нанесшего удар мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.

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