03.06.2024, 12:40
Конфликт в Нарве: пострадавший с тяжкими телесными повреждениями находится в больнице
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В воскресенье в Нарве в результате конфликта тяжелые травмы получил 37-летний мужчина, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Как сообщила полиция, 2 июня в Нарве на улице Кивилинна между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина ударил знакомого ему 37-летнего мужчину.
Пострадавшего с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Полиция задержала нанесшего удар мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.
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