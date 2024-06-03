ФОТО | Удары молнии на выходных валили деревья и линии электропередачи. Был и особо опасный случай

Возгорание дерева угрожало находящемуся в 10 метрах жилому дому. Пожарные сначала потушили огонь через полости дерева, но для полной ликвидации возгорания потребовалось дерево спилить. На помощь вызвали местного арбориста, который выполнил эту работу, после чего поваленное дерево распилили и окончательно потушили тлеющий внутри него огонь.

Штормовые выходные

На выходных из-за погоды у спасателей было много работы. В результате ударов молнии сотрудники Лыунаского спасательного центра выезжали на следующие вызовы:

1 июня в 17.51 поступило сообщение, что в селе Кирикукюла (волость Тырва, Валгамаа) в поле дымится упавшая линия электропередачи. Электрики обесточили линию и тем самым инцидент был исчерпан. По всей видимости, линию оборвал удар молнии.

1 июня в 13.38 поступило сообщения, что в селе Тынукюла (волость Вильянди) в результате удара молнии на линию электропередачи повалилось дерево. Спасатели сняли дерево с линии, опасности возгорания не было.

2 июня в 13.10 в Центр тревоги сообщили, что в селе Рысна (волость Сетомаа, Выруский уезд) в результате удара молнии на почве вокруг столба электропередачи возник пожар. Возгорание потушили, о произошедшем известили электриков.

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