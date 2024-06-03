ФОТО | Из-за заблокированных дверей младенец застрял в раскаленном автомобиле

В пятницу, 31 мая, утром спасатели получили сообщение о том, что на улице Кооли в Ряпина в автомобиле заблокировались двери и внутри остался младенец.

Ребенок стал плакать. Поскольку на улице было жарко, существовала опасность перегрева.

Для того, чтобы открыть двери, спасателям пришлось разбить стекло задней двери транспортного средства.

Младенца достали из автомобиля и передали матери, и худшего удалось избежать.

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