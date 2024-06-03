В эстонских водоемах могут появиться тропические паразиты

Главный специалист отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет сказала Rus.ERR, что у нас также из-за глобального потепления и связанного с этим повышения средней температуры воды могут начать распространяться виды, которые обычно обитают в более теплых регионах. „Информации о том, какие тропические паразиты могут быть в наших водоемах и какие могли бы сюда переселиться, на данный момент нет“, – сказала она.

„Проблем с водой для купания до сих пор не было, однако есть проблемы с церкариями в некоторых озерах и прудах. Однако это не тропический паразит, а паразит, характерный для климата Эстонии“, – отметила Аннус-Урмет.

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