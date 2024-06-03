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03.06.2024, 09:58

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | К концу недели станет заметно прохладнее

 
Гроза на пляже в Пярну
Гроза на пляже в Пярну
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Выходные дни прошли под знаком дождей, гроз и града. И на новой неделе характер погоды существенно не изменится, лишь температура воздуха будет постепенно снижаться.

В понедельник (3.06) днем нас ждет малооблачная погода или переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, прогремит гроза. Местами возможен град. Вероятность осадков выше в восточных уездах. Вечером, начиная с западной части страны, погода прояснится. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывами до 11 м/с, при грозе порывы ветра могут быть и сильнее. Температура воздуха 20..25, на открытом ветру побережье 17°C.

В ночь на вторник малооблачная погода или переменная облачность. Местами дожди, возможна гроза, кое-где туман. Ветер западных направлений, на островах — южных направлений 2-8, на побережье до 12 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

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