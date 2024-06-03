ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | К концу недели станет заметно прохладнее

В понедельник (3.06) днем нас ждет малооблачная погода или переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, прогремит гроза. Местами возможен град. Вероятность осадков выше в восточных уездах. Вечером, начиная с западной части страны, погода прояснится. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывами до 11 м/с, при грозе порывы ветра могут быть и сильнее. Температура воздуха 20..25, на открытом ветру побережье 17°C.