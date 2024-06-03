Водитель перепутал педали газа и тормоза, чем спровоцировал серьезное ДТП. Что еще произошло на дорогах за сутки?

В 10:43 в волости Куусалу, Харьюмаа, на 32-м километре трассы Таллинн-Нарва 33-летний мужчина за рулем Citroen Berlingo врезался в Audi A4, которым управлял 68-летний мужчина. Водитель „Ситроена“ был доставлен в больницу.

В 14:46 в волости Тойла, Ида-Вирумаа, на 182-м километре трассы Таллинн - Нарва 54-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota RAV 4, перепутала педали газа и тормоза, внезапно нажав на тормоз. Автомобиль Volvo V70, следовавший за „Тойотой“, которым управлял 35-летний мужчина, также затормозил и остановился. 55-летний мужчина, следующий за Volvo на грузовике Volvo FH-420 с прицепом, не успел среагировать и врезался в Volvo сзади. Пассажирку Volvo V70, 84-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 19:53 в Таллинне на Нарвском шоссе, по предварительным данным, 23-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, свернул направо и сбил 25-летнюю женщину, управлявшую самокатом Bolt и двигавшуюся по велосипедной дорожке. Женщину доставили в больницу.

В 20:25 в Маарду 58-летний мужчина во время движения упал с велосипеда. Велосипедиста доставили в больницу.

В 22:40 в Таллинне на улице Сыле на велодорожке столкнулись 23-летняя женщина, передвигавшаяся на электросамокате Bolt, и 41-летний мужчина, передвигавшийся на личном самокате. Оба участника ДТП были доставлены в больницу.

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