Начинается неделя выборов в Европейский парламент

Электронное голосование начнется сегодня утром в 9:00 и будет продолжаться круглосуточно до субботы, 8 июня, 20:00. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Приложение будет опубликовано на сайте выборов непосредственно перед началом голосования. Для голосования нужны компьютер с доступом к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID и PIN-коды. При помощи Smart-ID и смарт-устройств проголосовать на этих выборах еще невозможно.

Однако при помощи смартфона можно проверить, поступил ли электронный голос на центральный сервер выборов и правильно ли он выражает волю избирателя. Для этого на смартфон из Google Play или App Store необходимо скачать приложение „EH kontrollrakendus“, либо обновить его для получения последней версии.

Если избиратель считает, что во время электронного голосования ему не была обеспечена безопасность голосования, у него есть возможность изменить сделанный выбор, проголосовав электронно повторно до вечера субботы. Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный на избирательном участке. Избиратель может изменить свой отданный на электронном голосовании голос и в воскресенье, в день выборов, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

На выборах в Европейский парламент в Эстонии только один избирательный округ, охватывающий всю страну. Иными словами, все избирательные участки страны открыты для всех избирателей вне зависимости от их зарегистрированного места жительства.

С понедельника по четверг на неделе голосования с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee .